GROTTAMMARE – Sabato 19 giugno, alle 15.30, nella Sala Kursaal di Grottammare, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19, avverrà la cerimonia di premiazione della 12^ edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare, organizzato dall’Associazione Pelasgo968 di Grottammare, con il patrocinio del Comune di Grottammare, della Provincia di Ascoli Piceno, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, di Omphalos Autismo e Famiglie, dell’ Università degli studi di Teramo, di Abruzzo Book Festival e dell’associazione I Luoghi della Scrittura, con la collaborazione della Ernesi cosmo farmaceutica di San Benedetto del Tronto. Un evento che segna un ritorno ad una quasi normalità e che desta grande attesa in tutti i partecipanti, premiati e organizzatori.

La cerimonia di premiazione sarà presentata da Giuseppe Vultaggio e Giovanna Frastalli e sarà dedicata al Grande Presidente Onorario scomparso, il maestro Franco Loi, una persona molto amata dai soci e dal direttivo della Pelasgo 968, che era stata insignita della Cittadinanza onoraria di Grottammare. Anche per questo alla cerimonia di sabato sarà presente Francesca, figlia di Franco Loi.

Ampia è stata la partecipazione a questa nuova edizione, con 763 iscritti che hanno presentato 1091 opere e un incremento del 44% rispetto alla precedente edizione e sempre più alta la qualità delle opere presentate. Ricordiamo che il Presidente della giuria tecnica della sezione narrativa è Filippo La Porta, quella del libro di poesia Giovanni D’Alessandro, il Presidente di giuria giallo/Noir Massimo Lugli, quello della sezione Racconto breve Alessandro Morbidelli, il presidente della sezione Romanzo storico Andrea Frediani, mentre la giuria della sezione Opera Teatrale, introdotta quest’anno, è presieduta da Italo Conti. Altra importante novità: Andrea Frediani darà la possibilità a un autore che ha concorso nella sezione di pubblicare il suo libro con la casa editrice di appartenenza.

Ecco i vincitori della 12^ edizione:

Nella Sez. A–Poesia inedita in lingua italiana a tema libero, si aggiudica la vittoria Rocco Davide Colacrai, con la sua opera “Cristo con violino”

Nella Sez. B–Poesia inedita in vernacolo a tema libero. Primo premio a Stefano Baldinu, con “Intro a su silentziu de un’ateru universu”

Nella Sez. C–Racconto/Saggio breve/ Inediti a tema libero, il vincitore è Roberto Leoni, con “Milordo”.

Nella Sez. D–D1-Libro Edito di Poesia, (Pubblicati dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2021) la giuria ha scelto Claudia Zironi, autrice di “Not Bad”, edito da Arcipelagoitaca

Sez. D- D2-Libro Edito di Narrativa/Saggio, (Pubblicati dal 1° gennaio 2013 al 31 gennaio 2021) vince Valentina Oliveri che ha scritto “Oggetti emancipati” edito da Albatros.

Sez. SPECIALE: Università di Teramo Libro Inedito/Opera prima edita (Libro pubblicato dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2021) Domenico Ippolito con L’Ultima primavera del secolo (Aporema Edizioni)

Premio Speciale Romanzo storico a Carlotta Wittig con “Floridiana, la figlia del rinascimento” (Chi più Neart Edizioni)

Premio speciale Opera teatrale a Eugenio Sideri con “Lo Squalo” Editore Monologo.

Giallo noir premio a Paolo Sanna e il suo “Un coniglio bianco in una tormenta di neve” edito da Albatros

Ulteriori Premi speciali sono:

Miglior Opera (Poesia, racconto, libro) a tematica: Sociale (Premio Daniele Donati) a Loretta Emiri, autrice di Discriminati (Seri Editori)

Umoristica (Premio Gioacchino Belli) a Vincenzo e Massimo Guaglione, autori di “Gemelli dalla nascita (con tanto di pedigree) (Selfpublishing Youcanprint)

Erotica a Mauro Parisse con “Maria, Saffo e Selene… edito da Albatros.

Fantasy a Federico Paccani e il suo “I segreti di Asgralot” (Edizioni A.Car)

Omphalos alla miglior opera, racconto breve, con tema autismo a Sabino De Bari autore di “Partitura per pioggia”

Miglior Saggio a Giuseppe Lorentini e“L’ozio coatto” edito da Ombre Corte

Letteratura del viaggio premio a Bruno Zan, che ha scritto “Da Venezia a Rodi sulle rotte dei Capitani da Mar (Albatros)

Letteratura per ragazzi premio a Maria Concetta Armetta, autrice di “Armalilandia” – Pietro Vittorietti Edizioni

Miglior Giovane Poeta a Serena Ricci con “Je Reviendrai (Tornerò) edito da Albatros

e Premio Speciale Pelasgo 968 a Roberta Franchi autrice di “Dallagrande madre alla madre n. 3 volumi” (Edizioni dell’Orso)

Tra gli autori locali che hanno partecipato, c’è la segnalazione per l’edito a Giulia Ciriaci (segnalazione Per ragazzi), a Chiara Galiffa (Segnalazione Opera Prima), a Giorgio Massi (Menzione d’Onore), a Fania Pozielli (Segnalazione Tematica sociale), ad Antonella Roncarolo (Menzione d’Onore) e per l’Inedito a Emidio Albanesi e a Maria Rita Massetti. E oltre a loro, alle case editrici locali che li hanno pubblicati: Artemianova, Di Felice, Mauna Loa e Seri.

