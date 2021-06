SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricomincia come ogni anno l’appuntamento estivo di “Sport al Parco 2021”, il progetto realizzato da ASD Punto Fitness con il patrocinio dei Comuni di Monteprandone e San Benedetto del Tronto, che da oltre 10 anni offre a residenti e turisti la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta.

Dal 21 giugno al 24 agosto, insegnanti qualificati terranno corsi gratuiti rivolti a persone di tutte le età in vari parchi della città: Ginnastica dolce tutte le mattine, nella fascia oraria 7-8, variamente distribuiti nei parchi del Comune di S. Benedetto: Parco Wojtyla e Parco di Via Manzini, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; Parco Eleonora, il martedì, giovedì e sabato; al Parco Fiore martedì e sabato; mentre nel Comune di Monteprandone il martedì, giovedì e sabato, sempre fascia oraria 7-8 presso Parco Stazione Centobuchi.

Fitness funzionale, lunedì e giovedì, dalle 19 alle 20 presso Parco Via Monte Conero; il mercoledì stesso orario al Parco Fiore; martedì e venerdì, sempre 19-20 l’attività si sposta a Centobuchi nel Parco Via S. Agnese.

Fitness posturale, in orario 19-20, lunedì presso Parco Via S. Agnese a Centobuchi, il martedì al Parco di Via Monte Conero e il giovedì al Parco di Via Manzini.

Pilates, il martedì dalle 19 alle 20 a S. Benedetto del Tronto al Parco di Via Manzini e il giovedì, 19-20 a Centobuchi presso il Parco di Via S. Agnese.

Quest’anno l’iniziativa Sport al Parco si arricchisce di un’attività storica dell’associazione Punto Fitness, la “Camminata al mare” lunedì mattina, alle ore 7, ritrovo presso la Rotonda di Porto d’Ascoli e mercoledì, stesso orario, invece presso la Riserva Naturale della Sentina.

La partecipazione è gratuita.