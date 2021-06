TERAMO – Di seguito una nota della Questura di Teramo, giunta in redazione il 17 giugno.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, si comunica che nella mattinata di domenica 20 giugno prossimo, oltre il Comune di Alba Adriatica (dove sono previste anche la prova di nuoto e podistica) i territori dei Comuni sotto elencati saranno interessati dall’attraversamento della gara ciclistica, che fa parte del “ Triathlon Olimpico” .

L’evento, a cui parteciperanno circa 450 atleti, si svolgerà con il seguente programma.

Partenza dei ciclisti tra le ore 08.50 e le ore 9.30 massimo da Piazzale Rovigo di Alba Adriatica, quindi proseguiranno per il transito sulla S.S. 16 (altezza “Gattopardo) per raggiungere la S.P. 259 – Rotatoria Globo. Poi il transito a Controguerra, l’incrocio S.P.2 con S.P.70, incrocio S.P.7C con S.P.2, per poi ripercorrere la parte già effettuata per raggiungere nuovamente Alba Adriatica-via Rovigo entro e non oltre le ore 11.30.

CORROPOLI

-Via Molino/incrocio SP 259

-Via Radmilli/Incrocio SP 259

-Rotatoria GLOBO 2

Via S. Scolastica

Via S. Scolastica Incrocio Via Flaiano

Via Rio Moro (Zenobi a destra)

Via Luigi Einaudi (Incrocio Corropoli)

CONTROGUERRA

Incrocio S. P. 5, a sinistra per Corropoli

Incrocio SP 2 con SP 4, –

Via San Rocco con Circonvallazione

Circonvallazione con incrocio salita Comune

Via Giardino entrata

Via Giardino uscita

Via Circonvallazione9

Via Circonvallazione 9 con SP 2

Cimitero

SP 2 con Contrada San Giovanni

SP 2 con SP 7

TORANO

SP 2 con SP 70

Colleforca a destra

Incrocio Torano

Torano, uscita del paese

Flaio a destra – Pretella a sinistra

NERETO

SP 7 con SP 7c (incrocio Nereto)

CONTROGUERRA

Contrada Pignotto

CORROPOLI

Corropoli a destra

C.B. Conte di Cavour

Sp 4 con ristorante Mamaggiò

Sp 4 con Sp 4 a Zona ind.le 1° a dx

Sp 4 con Via dell’industria

