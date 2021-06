di Lorenzo Ficcadenti

MARCHE – A “Donaction”, progetto riguardante la donazione di organi e tessuti , hanno partecipato complessivamente 700 studenti marchigiani che hanno prodotto 300 elaborati per il concorso concorso ormai giunto alla decima edizione.

Il progetto è stato promosso dalla Regione Marche e dalle associazioni di volontariato Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Lifc Marche (Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche), Aido (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti Cellule), Antr(Associazione Nazionale Trapianti di Rene), Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus), Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Adisco (sezione regionale Marche cordone ombelicale).

Accanto a queste realtà hanno lavorato anche il personale medico del Centro regionale sangue, del Centro regionale sangue cordonale e del Centro regionale trapianti.Il progetto è stato rivolto agli studenti delle classi terze quarte e quinte superiori della regione. Il maggior numero di eleborati proviene dalle scuole Mazzocchi-Umberto 1 di Ascoli Piceno, Liceo statale Annibal Caro di Fermo e Liceo Medi di Senigallia.

Il tema che gli studenti hanno affrontato è stato “Chi ama dona, chi dona vince”. Il progetto è stato articolato in quattro sezioni: testo giornalistico, spot video,arti figurative e cibo come riuso e salute (quest’ultimo riservato agli istituti Alberghieri delle Marche). I ragazzi hanno mostrato grande attenzione al tema: l’81% di loro è informato sulla possibilità di dare il consenso per la donazione di organi spiegando di essere propensi perché farlo significa salvare delle vite.