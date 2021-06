La Sambucini è stata ospite al Ristorante Chalet Club 23. Ha avuto parole d’elogio per il lungomare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visita lampo di Miss Italia 2020 al Ristorante Chalet Club 23 di San Benedetto. Martina Sambucini è stata ospite a pranzo dell’agenzia Pai del rinomato locale delle famiglie Del Moro e Gabrielli dove ha potuto degustare alune specialità della cucina sambenedettese. La Sambucini, che aveva partecipato come ospite d’onore alla selezione della sera precedente a Tolentino, ha confessato di essere stata da bambina a San Benedetto ma di ricordare molto poco di quelle vacanze. In compenso, ha avuto parole d’elogio per il lungomare che ha apprezzato molto.

