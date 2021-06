GROTTAMMARE – Partiranno lunedì prossimo 21 giugno i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di tutto il Lungomare cittadino. L’opera rientra nel programma di interventi mirati ad aumentare la sicurezza stradale e verrà eseguito su tutti i tratti – De Gasperi, Della Repubblica e Colombo – che compongono il viale litoraneo grottammarese.

Non sono previste deviazioni, né interruzioni della viabilità: le lavorazioni si svolgeranno dalle ore 6 alle ore 12.30 seguendo un calendario ben definito. La chiusura del cantiere è fissata al 30 giugno.

“Tale intervento non era procrastinabile – afferma il sindaco Enrico Piergallini – , poiché la condizione della segnaletica orizzontale è a tal punto compromessa da rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica. Per questa ragione, interveniamo in un periodo comunque delicato dell’anno, in giorni che vedono un primo significativo avvio della stagione turistica”.

Il quadro dei lavori prevede la ridefinizione delle strisce di carreggiata, dei parcheggi e delle linee di stop nelle intersezioni con altre vie e dei passaggi pedonali. Il costo complessivo è di 10.418,57 + oltre Iva 22%.

Le opere sono scandite da un cronoprogramma molto dettagliato, concordato insieme all’impresa esecutrice Delta Segnaletica srl di Falconara Marittima, che riportiamo di seguito.

