Nella splendida cornice dell’antico lavatoio comunale, in via Borgo da Sole

MONTEPRANDONE – Primo appuntamento estivo culturale per una comunità del Piceno.

Sarà un concerto al tramonto, in programma domenica 20 giugno, ad aprire “Estate a Monteprandone 2021”, il calendario degli eventi culturali promosso dall’Amministrazione comunale.

Nella splendida cornice dell’antico lavatoio comunale, in via Borgo da Sole, le note del maestro Sergio Capoferri faranno da ouverture al Solstizio d’estate, il 21 giugno, giorno più lungo dell’anno in cui inizia l’estate astronomica.

Il concerto è uno spettacolo musicale che prevede una prima parte dedicata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte del poeta. Sonetti del poeta e di suoi contemporanei Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cecco Angiolieri, oltre a passi della Divina Commedia saranno letti da Micaela Gasparrini e accompagnati dalla fisarmonica del maestro Capoferri e dal violino del maestro Alessio Giuliani.

A seguire verrà proposta l’esecuzione di brani di musicisti vissuti dal periodo rinascimentale al barocco: Bach, Susato, Mainerio e Morley. E infine l’omaggio al compianto Franco Battiato con l’esecuzione di alcune tra le più belle canzoni della sua lunga carriera cantautorale.

Lo spettacolo musicale avrà inizio alle ore 19:30. Nel rispetto delle norme antiCovid, la prenotazione è obbligatoria, inviando un messaggio oppure un whatsApp al numero 3663441355. Per info www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.