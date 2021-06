Alle ore 17.30 in via Cappellini, alla radice del Molo Nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Pietro Sarchiè, il commerciante di pesce ucciso il 18 giugno 2014, si terrà per iniziativa dell’Assessorato alle pari opportunità, integrazione e pace sabato 19 giugno alle ore 17,30 in via Cappellini, alla radice del Molo Nord”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 17 giugno.

Questo il testo della targa: “In memoria di Pietro Sarchiè, vittima di violenza mentre svolgeva il suo lavoro, l’Amministrazione Comunale, impegnata a tutelare donne e uomini vittime di violenza e prevaricazione, rende omaggio alla Sua memoria”.

