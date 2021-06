I dispositivi sono organizzati in modo da poter effettuare una cattura multipla, in grado cioè di attirare e catturare in continuo, senza interruzione, ogni tipo di topo infestante

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A seguito di un confronto tra l’Assessore al Decoro Urbano Gian Luigi Pepa, il personale del servizio Qualità urbana e quello ditta Quark incaricata del servizio di disinfestazione e derattizzazione, è iniziato oggi il posizionamento sperimentale di 4 trappole per la cattura massiva di roditori che verranno ubicate nell’area centrale”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 17 giugno.

I dispositivi sono organizzati in modo da poter effettuare una cattura multipla, in grado cioè di attirare e catturare in continuo, senza interruzione, ogni tipo di roditore infestante. Realizzate con materiali semplici e resistenti, le trappole rappresentano un prodotto sicuro per gli esseri umani, per gli altri tipo di animali e per l’ambiente in quanto non impiegano veleni né sostanze attrattive pericolose o inquinanti.

