ASCOLI PICENO – Agevolare gli allacci e i distacchi delle linee elettriche nei cantieri della ricostruzione dopo il terremoto nel Centro Italia 2016, con la riduzione dei tempi di intervento, l’apertura di un canale di assistenza dedicato e un meccanismo che consenta ai cittadini di fronteggiare eventuali costi con il contributo pubblico, senza spese a loro carico.

La ricostruzione privata sta acquistando un passo sempre più sostenuto e il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, con l’amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, hanno concordato e firmato un Protocollo con le nuove procedure per semplificare ed accelerare le operazioni di cantiere legate agli approvvigionamenti di energia elettrica.

E-Distribuzione, che gestisce la rete di media e bassa tensione in oltre 130 comuni del cratere sismico, si impegna a ridurre della metà i tempi tecnici di propria competenza oggi previsti per l’esecuzione dei lavori di allaccio delle forniture di cantiere e definitive, spostamento degli impianti e di eventuale distacco delle linee dagli edifici che devono, ad esempio, essere demoliti prima della ricostruzione.

La società elettrica si è resa disponibile a soddisfare queste richieste nell’arco di trenta giorni dall’accettazione del preventivo dei lavori, al netto dei tempi legati agli Iter autorizzativi, il che rende possibile accelerare le operazioni per i cantieri di imminente apertura ed i nuovi allacci per gli edifici riparati o ricostruiti.

“Grazie a questa intesa – commenta Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione – il nostro impegno per i territori del cratere sismico potrà essere ancora più efficace, con cantieri più rapidi e soluzioni individuate a partire dalle necessità dei cittadini. Il lavoro delle nostre persone, intervenute sin dalle prime ore dell’emergenza, prosegue oggi nella fase di ricostruzione con lo stesso obiettivo: garantire alle comunità locali un servizio di importanza fondamentale come la fornitura di energia elettrica”.

“Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e l’impegno manifestato nei confronti della ricostruzione post sisma, che con questo Protocollo viene ulteriormente semplificata ed accelerata, e soprattutto dei cittadini, che aspirano a tornare il più presto possibile nelle loro case, evitando costi a loro carico” ha detto il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini.

Il Protocollo prevede, infatti, che gli eventuali costi delle operazioni legate alle forniture elettriche possano essere considerati nell’ambito dei costi ammissibili al contributo pubblico per la ricostruzione e, dunque, non gravare sui cittadini. A tale scopo E Distribuzione si è resa disponibile ad allungare da sei mesi ad un 2 anno la validità dei preventivi per i lavori: in tal modo i progettisti, qualora esista, possono contemplare la spesa nella richiesta di contributo, perché sia finanziata dallo stesso.

E-Distribuzione e Commissario Straordinario si sono poi impegnati a rendere i nuovi meccanismi più fluidi ed efficaci possibili, avviando specifiche azioni nei confronti degli utenti e delle amministrazioni locali e stabilendo periodiche occasioni di confronto tra le due strutture. E-Distribuzione ha attivato una casella di posta elettronica dedicata per i clienti interessati, per rispondere a eventuali quesiti e dubbi.

La struttura del Commissario sensibilizzerà i cittadini sulle procedure da seguire e le amministrazioni locali sul corretto e più rapido adempimento delle attività di loro competenza, in particolare le autorizzazioni necessarie.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.