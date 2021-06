PORTO SAN GIORGIO – Giocare e calcio e divertirsi, sognando di vestire la maglia del Milan: ecco l’obiettivo del Milan Academy Junior Camp che ritorna, dopo la pausa forzata del 2020 causa Covid, dal 27 giugno al 02 luglio come unica tappa.

L’attività del Camp si svolgerà a Porto San Giorgio presso lo lo Stadio Comunale Nuovo, e si avvarrà della presenza di Tecnici del Settore Giovanile AC Milan e di ex calciatori professionisti. Gli aggiornamenti del Camp saranno visibili sul sito http://www.fasteventi.it. Si arriva la domenica presso le strutture selezionate, la partenza, per chi pernotta, è prevista sabato dopo il pranzo.

Al Milan Academy City, possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni (con e senza pernottamento).

Milan City Camp Portieri

La formula, camp senza valigia a due passi da casa, di tipo non residenziale, dove la giornata dei piccoli campioni si conclude alle ore 18 con la fine dell’attività. Il kit fornito è quello da portiere.

Milan City Camp

Identica la formula, camp senza valigia a due passi da casa, di tipo non residenziale, anche in questo caso la giornata dei piccoli campioni si conclude alle ore 18:00, con la fine dell’attività. Il kit giocatore è quello Base.

Questa la Giornata tipo del Milan Academy City Camp

Ore 08:30 arrivo allo stadio

Ore 09:30/11:30 allenamento tecnico

Ore 12:30 pranzo

Ore 13:30 attività di svago

Ore 15:30/17:30 torneo o allenamento

Ore 18:00 fine giornata

PORTO SAN GIORGIO (FM) – JUNIOR CAMP

DAL 27/06/2021 AL 02/07/2021 a PORTO SAN GIORGIO (FM)

Porto San Giorgio si offre ai visitatori come una moderna località turistica che riesce a coniugare la sua ampia e qualificata gamma di servizi con una dimensione ancora a misura d’uomo. Ben integrata nella rete dei collegamenti viari, la presenza della stazione ferroviaria e l’uscita dell’autostrada A14 le permettono di essere facilmente raggiungibile anche dagli aeroporti di Ancona (60 km) e di Pescara (150 km).

Porto San Giorgio vanta un porto turistico-peschereccio d’eccellenza tra i più grandi dell’Adriatico ed uno dei più moderni ed attrezzati d’Europa, 900 posti barca per imbarcazioni fino a 30 metri ed una vasta area portuale destinata alla pesca. Per la qualità dei servizi e degli impianti, la struttura portuale è stata più volte insignita della bandiera blu della Comunità Europea, grazie anche alla balneabilità delle acque che la circondano.

La FastEventi Sportivi, fondata da Stefano Falghera nasce dopo aver maturato una pluriennale esperienza nel settore organizzativo e gestionale dei Milan Academy Junior Camp e di altri eventi collegati al mondo sportivo.

La finalità che il nostro progetto mira a raggiungere coi giovani è quella di offrire loro un modello di crescita positivo, che ha il calcio come strumento per far conoscere alcuni dei valori fondamentali della vita.

Come detto, vengono dati degli obiettivi educativi importanti quali il rispetto delle regole, degli istruttori e dei compagni, la correttezza, il fair play, il lavoro di squadra, ma anche l’incremento della responsabilità individuale e della propria autonomia. La selezione dei giovani dei Milan Academy Junior Camp ha vinto alcune edizioni del torneo a cui partecipano tutti i MJC del mondo e che si svolge ogni anno presso il centro Vismara, sede della Cantera rossonera.

