GROTTAMMARE – La città di Grottammare piange la scomparsa di Tullio Baldoni, da tempo combatteva contro il Coronavirus.

Di seguito la nota del Comune diffusa il 16 giugno a firma del sindaco Enrico Piergallini.

Cari concittadini, care concittadine,

pensavo che tutto fosse finalmente passato.

Pensavo di non dover condividere più con voi notizie tanto dolorose.

Purtroppo questa malattia continua a ferirci proprio quando tutto sembrava finito. Ci avvelena con l’estremità della coda come uno scorpione.

È morto un caro amico di molti di noi.

Il suo volto mite e gentile è presente già nei ricordi della mia infanzia, accanto a quello dei miei genitori.

Per questa ragione, non ho parole per consolare me stesso, ancora meno per consolare i familiari che stanno affrontando questo momento.

Fino a ieri speravamo in un miracolo. Oggi siamo tutti pietrificati, tutta la città è sgomenta e attonita di fronte a questa notizia.

Eppure provo a farmi forza, per ricordarvi che le persone non muoiono mai del tutto, ma che continuano ad esistere nelle impronte che hanno lasciato vivendo.

Nella storia di Grottammare, nelle vite e nei cuori di chi lo ha conosciuto, Tullio ha lasciato segni profondi.

Seguire nel tempo le sue tracce è l’unico modo che ci è concesso per non lasciarlo andare da solo nel viaggio che deve compiere.

È l’unico modo che abbiamo per sentirlo ancora accanto.

