SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il calendario della stagione 2021 della Serie A Beach Soccer Ficg-Lega Nazionale Dilettanti è stato ufficializzato oggi dal Dipartimento. Per ciascuna Poule (Scudetto e Promozione) sono state organizzate due tappe con gare di sola andata in programma mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La Poule Scudetto, formata da nove squadre, prevede altrettante giornate (una squadra riposa in ogni giorno) mentre la Poule Promozione di otto sodalizi è sviluppata su sette turni.

Le prime sette classificate della Poule Scudetto e la prima della Promozione si qualificheranno per la Fase Finale.

La Samb esordirà con il Napoli il 9 luglio alle 16.30. Per guardare il calendario completo, clicca qui.

Si parte da Cirò Marina (Kr) dall’8 all’11 luglio con la 1^ tappa di entrambe le Poule. Diciassette squadre coinvolte, il giovedì dalle 16.30 quattro partite Scudetto, da venerdì entrambe le competizioni con otto gare al giorno, ventotto in tutto contando la Supercoppa. La prima partita prende il via alle 10.30, l’ultima alle 20.15. Domenica in chiusura di giornata si disputerà la sfida di Supercoppa Happy Car Sambenedettese-Catania mentre la stessa partita valida per la 4^ giornata di campionato è stata posticipata a mercoledì 28 luglio alle 19.15.

Dal 21 al 25 luglio a San Benedetto del Tronto tornano sulle sabbia tutte e diciassette le formazioni della Poule Scudetto e di quella Promozione. Grazie ai due campi a disposizione si giocherà dalle 10.30 alle 18.00. Il primo giorno di tappa, mercoledì 21 luglio, è dedicato solo alla Poule Scudetto con tre partite alle 15.30, 16.45 e 18.00. Un incontro in meno del programma previsto perché B-Point Napoli-Farmaè Viareggio è stata rinviata al 28 luglio alle 20.30 per consentire ai viareggini di partecipare all’Euro Winners Cup. Da giovedì a domenica tutte e diciassette le squadre competeranno la fase regolare con otto partite al giorno dalle 10.30 alle 18.00, orario del calcio d’inizio dell’ultimo match. Solo la domenica la gara della chiusura di tappa prenderà il via alle 16.45.

Le Final Eight si disputeranno a Lignano Sabbiadoro (Ud) dal 6 all’8 agosto con il seguente schema:

4^ classificata Poule Scudetto-5^Poule Scudetto

3^ Poule Scudetto-6^ Poule Scudetto

2^ Poule Scudetto-7^ Poule Scudetto

1^ Poule Scudetto-1^ Poule Promozione

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.