SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna la musica in Riviera e nuova location.

Per il Bff Music Festival, Myss Keta e il gruppo Psicologi saranno in concerto a San Benedetto all’ex Ballarin in via Morosini.

La prima artista si esibirà il 4 agosto alle 21. Per la cantante è un ritorno sul nostro territorio dopo aver aperto il concerto di Calcutta al Porto Turistico nell’estate 2019.

Il duo, invece, si esibirà il 6 agosto alle 21.

Tagliandi già in vendita su www.ciaotickets.com.

