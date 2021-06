LA NOSTRA STORIA

VEN 18 ore 21

SAB 19 ore 18:45-21

DOM 20 ore 18:45-21

LUN 21 ore 21:

Genere:

Commedia, Sentimentale

Anno:

2019

Regia:

Scott Smith

Attori:

Maggie Lawson, Sam Page, Marco Grazzini, Zibby Allen, Frances Flanagan, Jenny Mitchell, Jay Hindle, Jacob Richter, Andrea Rosolia, Adrian Neblett

Paese:

USA

Durata:

84 min

Distribuzione:

Crown Media International Distribution, Hallmark Channel

Sceneggiatura:

Tracy Andreen

Fotografia:

William McKnight

Montaggio:

Karen Porter

Musiche:

Christopher Nickel

Produzione:

Hallmark Channel, Crown Media Productions, Directors Guild of Canada, Front Street Pictures, Union of B.C. Performers

TRAMA LA NOSTRA STORIA

La nostra storia, film diretto da Scott Smith, racconta la storia di Jamie Vaughn (Maggie Lawson), proprietaria di una piccola libreria, la True Love Bookstore and Cafè, nel quartiere finanziario di Waterford, cittadina dell’Oregon. Il suo locale sembra essere una calamita per gli incontri, infatti diverse coppie si sono formate tra gli scaffali pieni di libri.

Quando il consiglio comunale decide di dare uno stampo più moderno alla città, l’attività di Jamie e altre aziende locali si ritrovano in difficoltà, tanto che diverse imprese progettano di chiudere bottega. Durante l’avviso di questa riqualificazione territoriale, torna nella cittadina Sawyer O’Dell (Sam Page), il fidanzatino del liceo di Jamie, con la quale si è lasciata subito dopo il diploma. Il ragazzo al tempo decise di frequentare il college, allontanandosi da Waterford per diversi anni, e da allora i due non si sono più visti. Ora Sawyer lavora come architetto freelance, viaggiando spesso, ed è stato assunto per la riqualificazione territoriale, proprio perché conosce ed è cresciuto nella cittadina.

Jamie, dal canto suo, farà di tutto per opporsi al progetto, grazie anche al ritrovamento di una vecchia scatola appartenente al precedente proprietario della libreria. Nel frattempo l’incontro tra lei e Sawyer porterà a galla vecchi sentimenti.

PREZZI

6,50 euro intero

5 euro ridotti

Perduti si intende sotto i 12 e sopra i 65 anni

LUNEDÌ 5 euro

