SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo e partecipazione per “Summer Yoga”, iniziativa di promozione della salute attraverso l’attività fisica e in particolare lo yoga, che, per il quarto anno consecutivo, viene realizzata dall’insegnante Eugenia Brega e che lunedì scorso ha fatto registrare a San Benedetto del Tronto una notevole partecipazione di persone di ogni età.

L’iniziativa rientra nel progetto della Cooperativa DLM “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, realizzato grazie al sostegno di Bim Tronto, Coop Alleanza 3.0, e nel progetto “ASCODEPT 2.0”, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale realizzato da Delta – Odv.

Alla sua realizzazione hanno collaborato il Comune di San Benedetto del Tronto (assessorato alle politiche sociali), che ha concesso il patrocinio, l’Associazione Antoniana Eventi, l’A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani, il Circolo Acli Oscar Romero ASD Aps e la Parrocchia di Sant’Antonio da Padova.

Le lezioni si tengono presso il parco Wojtyla in via Lombardia, ogni lunedì dalle ore 19 alle 20 fino al 30 agosto, e ogni mercoledì dalle 7,30 alle 8,30 fino al 25 agosto.

Alla lezione di lunedì scorso erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, Emanuela Carboni, ed il vice presidente del Consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, Luciano Sgolastra, che hanno ribadito il sostegno ad una iniziativa come questa, che porta evidenti benefici alla comunità. “Siamo felici di sostenere questa iniziativa perché abbiamo a cuore la salute dei nostri concittadini – ha affermato l’assessore Carboni.

Durante le attività del progetto “Summer yoga” saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. In caso di maltempo le lezioni si tengono presso l’oratorio della parrocchia Sant’Antonio da Padova.

Per partecipare a “Summer Yoga” è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano e prenotarsi al numero 3442229927 (numero che è a disposizione per ulteriori informazioni).

Ecco il calendario completo di tutte le giornate:

