SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 14 giugno presso la sede di Roma della Lega Nazionale Dilettanti il Dipartimento Beach Soccer ha effettuato i sorteggi, in diretta streaming dedicata alle società, per suddividere l’organico del Campionato Under 20, composto da dieci squadre, in due gironi da cinque sodalizi ciascuno.

L’urna ha stabilito che nel Girone A giocheranno B-Point Napoli, Terracina, Pisa, Ecosistem Lamezia e Centro Studi Petrarca Cagliari mentre nel B si affronteranno Farmaè Viareggio, Happy Car Sambenedettese, Canalicchio Ct, Lazio e Caffè Lo Re Catania.

La prima fase si disputerà a Mugnano di Napoli dal 14 al 18 luglio. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le fasi finali che andranno in scena, insieme alle Final Eight della Serie A, dal 6 all’8 agosto a Lignano Sabbiadoro.

