FERMO – Forze dell’Ordine in azione nei giorni scorsi.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un nordafricano a Fermo per furto d’auto.

In una nota stampa diffusa dall’Arma il 15 giugno si legge che l’uomo aveva già precedenti per ricettazione di veicoli rubati e nei giorni scorsi un pensionato aveva allertato il 112 per denunciare la scomparsa dell’autovettura.

Le indagini dei militari hanno portato al nordafricano che era a bordo della macchina rubata ed è scattato l’arresto in flagranza di reato. La vettura è stata restituita al proprietario.

Per il ladro convalida dell’arresto e presentazione tre giorni alla settimana davanti alla Polizia Giudiziaria per gli accertamenti.

