SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di apprensione nella mattinata del 15 giugno in Riviera.

A San Benedetto si è verificato un incidente con l’escavatore vicino al ponte dell’Albula durante dei lavori per il rifacimento della pista ciclabile. Il mezzo, secondo le prime indiscrezioni, è caduto nel fossato per cause in fase di accertamento.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco ma fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi a persone. Un operaio soccorso dai sanitari del 118, l’uomo di 40 anni è stato trasferito al Madonna del Soccorso di San Benedetto per le cure mediche.

