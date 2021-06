SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 14 giugno in Riviera.

Incidente stradale sulla Statale 16 a San Benedetto tra moto e scooter.

Sul posto la Polizia Municipale sambenedettese per i rilievi e chiarire le cause del sinistro e il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.