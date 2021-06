MARCHE – In base ai dati emersi dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell’ambito delle “Iniziative a vantaggio dei consumatori”, finanziate dal Ministero dello sviluppo economico (Legge 388/2000), nel 2020 la cifra media spesa per la bolletta idrica da una famiglia marchigiana è di 523 euro, l’1,6% in più rispetto al 2019, là dove la media nazionale è di 448 euro. Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti e un consumo annuo di 192 metri cubi.

A livello nazionale Frosinone è in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari, con una spesa media a famiglia di 845€, mentre Milano risulta essere il più economico con 156€. Le regioni centrali si contraddistinguono in media per le tariffe idriche più elevate e una spesa media annua a famiglia di 614 euro. La regione con la spesa media più bassa è il Molise (€181), seppure con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, mentre la regione con la spesa più elevata è la Toscana (€ 710). Nella nostra regione sussistono notevoli differenze tariffarie anche tra i singoli capoluoghi di provincia: si va dai 644€ di Pesaro e Urbino ai 468€ di Ancona.

La dispersione idrica nelle Marche è del 34%. Tuttavia, facendo un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzato in 150mc invece di 192mc l’anno, una famiglia media avrebbe un risparmio medio di 120€ circa a livello nazionale e di 135 euro nelle Marche.

ECCO I DATI SULLA DISPERSIONE IDRICA:

In riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, dagli ultimi dati Istat disponibili (2018), emerge che a livello nazionale va dispersa il 42% dell’acqua immessa, con evidenti differenze fra le aree geografiche e le singole regioni: da oltre il 48% al Sud, nelle isole e al Centro, a circa il 35% al Nord.

CAPOLUOGHI Ipotesi A (192 mc) Ipotesi B (150 mc) Risparmio (A-B) Spesa SII 2020 Var. % sul 2019 Spesa SII 2020 Var. % sul 2019 In € In % Ancona 468 € 1,0% € 351 1,0% 117 € 25,0% Ascoli Piceno 490 € -0,3% € 377 -0,3% 113 € 23,1% Fermo 490 € -0,3% € 377 -0,3% 113 € 23,1% Macerata 474 € -1,2% € 373 -1,3% 101 € 21,3% Pesaro 644 € 4,4% € 462 4,6% 182 € 28,3% Urbino 644 € 4,4% € 462 4,6% 182 € 28,3% MEDIA € 535 1,6% € 400 1,6% € 135 25,2%

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, giugno 2021

Città capoluogo Dispersione della rete nel 2018 Provincia Dispersione della rete nel 2018 Regione Ancona 29,5% Ancona 34,6% 33,9% Ascoli Piceno 26,1% Ascoli Piceno 26,5% Fermo 23,2% Fermo 24,9% Macerata 14,8% Macerata 39,5% Pesaro 29,7% Pesaro-Urbino 35,3%

Fonte: Cittadinanzattiva su dati Istat, giugno 2021

