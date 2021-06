SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Sabato pomeriggio, 12 giugno, nel giardino dell’asilo Merlini di San Benedetto, l’area adiacente alla cattedrale, si è tenuta la tradizionale consegna dei diplomi dei bimbi dei 5 anni che hanno fatto anche una bellissima esibizione alla presenza del sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti.

Il presidente dell’asilo, Alberto De Angelis, ha ringraziato l’insegnante Francesca Lori della classe dei 5 anni per il lavoro fatto nel corso del triennio, buona parte del quale minato dall’emergenza Covid. De Angelis ha ringraziato anche i genitori e salutato i bimbi, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha nuovamente messo in evidenza il ruolo della scuola nell’educazione e ha ringraziato il personale dell’asilo. Parole di saluto anche da parte della consigliera Graziella Pallottini per un evento organizzato dalla coordinatrice Agnese Ascolani.

A fine giugno finiscono le lezioni ma l’asilo Merlini non chiude. Anche quest’anno ci sarà infatti il Centro Estivo in collaborazione con la cooperativa Capitani Coraggiosi per i mesi luglio e agosto. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’asilo al numero 0735.592358

