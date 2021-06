MARTINSICURO – In occasione dell’ultimo giorno di scuola il Vice Sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci si sono recati in visita nelle scuole elementari di Martinsicuro e Villa Rosa per portare i saluti dell’Amministrazione comunale al termine di questo anno scolastico “particolare”, segnato dalla pandemia e dalla DAD, per augurare agli studenti delle buone vacanze.