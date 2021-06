SAN BENEDETTO DEL TRONTO. “Lessico Cherokee. Storia, Spiritualità e Dizionario Italiano-Cherokee” contiene il primo dizionario in italiano mai pubblicato della lingua Cherokee, il famoso popolo nativo americano la cui lingua è a rischio di estinzione.

A realizzare l’opera, il team sambenedettese della casa editrice Mauna Kea con le due curatrici, Raffaella Milandri e Myriam Blasini. Il “Lessico Cherokee” è frutto di approfonditi studi delle fonti più autorevoli su storia, tradizioni e mitologia del popolo nativo americano.

Un contributo prezioso alla cultura e alla identità del popolo Cherokee, per dare giustizia alla opera di violenta prevaricazione culturale subita da milioni di nativi americani. I Cherokee sono tristemente famosi per aver percorso il Sentiero delle Lacrime: una marcia di deportazione dalle proprie terre in nome della avidità dell’Uomo Bianco. La prefazione è curata da Oddist Lambrecht, membro della Four Winds Cherokee Tribe, a cui appartiene come membro onorario anche Raffaella Milandri, che ha curato, nell’opera, storia, mitologia e tradizioni del popolo Cherokee.

Un importante lavoro storico e linguistico che segue dopo un anno e mezzo, il famoso e apprezzato Lessico Lakota, pubblicato dalla Mauna Kea e curato sempre da Raffaella Milandri e Myriam Blasini. Dice la Milandri: “ Il lavoro di ricerca è stato molto difficoltoso, ma la nostra opera di divulgazione e salvaguardia della lingua è fondamentale, anche per sensibilizzare il pubblico. La identità di ogni popolo passa per la lingua originale, e siamo alle soglie del Decennio Internazionale ONU delle Lingue Indigene 2022-32, una ricorrenza eccezionale. Per me, come membro di una tribù Cherokee, la divulgazione di questa opera ha molta importanza perché vivo da vicino i problemi della scomparsa di questa lingua”.

Ogni linguaggio è un depositario di identità, storia culturale, tradizioni e memoria: in occasione della pandemia, nella Cherokee Nation i primi a essere vaccinati sono stati proprio gli anziani che parlano il Cherokee, solo 2000 rispetto a oltre 600 mila membri Cherokee negli Stati Uniti.

Il primo dizionario Italiano-Cherokee mai realizzato contiene anche le basi della grammatica e la traduzione inglese: un vero punto di riferimento per una lingua dichiarata dall’Unesco a rischio di estinzione. L’importante opera sarà presentata in anteprima nazionale a San Benedetto del Tronto ai primi di luglio.

