GIULIANOVA – “Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17 una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio e con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala inviate sul posto dal Comando di Teramo, è intervenuta a Giulianova paese per spegnere un violento incendio”.

Così il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in una nota diffusa nella tarda serata del 13 giugno: “Le fiamme si sono sviluppate in due rimesse in aderenza, una in legno e l’altra in lamiera, realizzate sul retro di un fabbricato di civile abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno affrontato fiamme alte sprigionate dalle due rimesse. Un’alta colonna di fumo denso e scuro era visibile a notevole distanza”.

“L’incendio ha distrutto alcune attrezzature e tutto il materiale combustibile presente nelle rimesse, oltre ad alcuni mezzi parcheggiati all’interno delle stesse, fra i quali una Ferrari, un camper, un Apecar e alcune biciclette elettriche – si legge nella nota – I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per domare l’incendio e solo intorno alle 21 sono riusciti a spegnere gli ultimi focolai e completare le operazioni di smassamento”.

“All’interno del camper erano presenti anche due bombole di Gpl, ma la rapida azione di spegnimento condotta dai vigili del fuoco, ha evitato rischi di esplosione. Una volta rimosse, le due bombole sono state raffreddate con getti di acqua nebulizzata per riportarle in condizioni di sicurezza – concludono dal Comando – A causa del forte calore sprigionato dall’incendio i fabbricati circostanti hanno riportato danni alle tapparelle, alle finestre e ad alcune porzioni delle pareti perimetrali annerite dal fumo. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche pattuglie della polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per gli adempimenti di rispettiva competenza”.

