SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 13 giugno, da Questione Natura.

Il 12 giugno abbiamo fatto tappa al Molo Sud per liberarlo dai rifiuti. Si è unito a noi il Gruppo Scout Agesci Spinetoli 1. Con i più piccoli ha preso il via la nostra ultima iniziativa: “Progetto Borracce”. Abbiamo regalato ad ogni ragazzo una borraccia consigliando loro di fare una scelta consapevole, rinunciando ad un ciclo infinito di plastica usa e getta e imparando insieme a generare meno rifiuti – i ragazzi che sono già sul pezzo in argomento ci hanno regalato delle mascherine riutilizzabili. Così la giornata ha preso il via, volevamo liberare tutto il molo dai rifiuti e con un gruppo di 17 persone in 3 ore di tempo siamo riusciti a ripulire totalmente metà scogliera lungo la camminata. All’interno degli scogli abbiamo trovato di tutto:

• scatole di mangime per gatti;

• innumerevoli bottiglie di superalcolici;

• il cerchione di un’auto;

• una boa e un triangolo;

• troppe reti da pesca;

• polistirolo, polistirolo e ancora polistirolo;

• “cicca free”: mozziconi di sigaretta ovunque;

• un’estintore;

• un piccolo container;

• tantissime lattine;

• micro plastiche di ogni genere;

Potremmo andare avanti ma ci fermiamo qui. Adesso il molo è tornato a splendere, libero anche dai rifiuti più nascosti che deturpano la natura e che erano ad un passo dal finire nel mare. Gli scout di Spinetoli sono stati bravissimi, dei ragazzi carichi di entusiasmo con delle guide particolarmente sensibili su questi temi delicati. A fine raccolta è arrivata la ciliegina sulla torta. Una signora di Stella di Monsampolo ci ha fatto una sorpresa: si è presentata Giancarla con un vassoio carico di prelibatezze tutte fatte in casa da lei: Maritozzi con fiori d’anice, una marmellata di fragole eccezionale e un ciambellone appena sfornato. Così a fine raccolta, dopo esserci lavati ed igienizzati, abbiamo potuto condividere un’ulteriore momento importante, che ci ha ricordato le merende che ci preparavano le nostre nonne quando eravamo piccoli. Grazie a tutti per questa bellissima esperienza. Questione Natura, questione di priorità.

