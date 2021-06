PORTO SAN GIORGIO – Prima vittoria stagionale per la Energia 4.0 Volley Angels Project nel campionato di serie C di pallavolo femminile. Le ragazze di Lorenzo Ciancio hanno sconfitto per 3-1 la Gordon 1956 Montegranaro al termine di una partita emozionante e ben giocata da ambedue le formazioni. 25-14; 25-20; 24-26; 26/24 i parziali della gara disputata alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, dopo che appena 24 ore prima le rossoblù avevano affrontato a domicilio la Lardini Filottrano, rimediando una sconfitta che aveva comunque lasciato l’amaro in bocca, in quanto giunta dopo una gara ricca di giocate molto positive.

«I campionati molto compressi in quest’ultima fase della stagione – ha detto coach Ciancio – hanno costretto molte delle nostre ragazze (impegnate su vari fronti, tra campionati giovanili e di categoria) a degli incredibili tour de force che sono andati a mischiarsi con i loro impegni scolastici, giunti al momento clou. Alcune delle nostre ragazze hanno giocato cinque partite in cinque giorni e ne dovranno giocare ancora altre nei giorni a venire, ma il nostro gruppo non ha mai fatto venire meno dedizione e disponibilità, dimostrando un grandissimo attaccamento alla nostra causa. Mai come in questo momento, avere una panchina lunga ci è stata di grande utilità, fermo restando che da noi non ci sono titolari e riserve, ma solo risorse che vengono utilizzate nei vari momenti della stagione. La vittoria contro Montegranaro è andata a premiare il lavoro quotidiano di questa giovanissima formazione, formata dal nucleo della Under 17».

Questa la formazione della Energia 4.0: Annunzi (L1), Casarin, Catalini, Ceravolo, Curi, Gennari B., Gennari C., Iommi, Maracchione, Massi, Pediconi, Scagnoli, Silenzi (L2), Valentini. All.: Ciancio-Ruggieri. Nell’ultima partita della seconda fase di serie C, la Energia 4.0 affronterà in trasferta la Happy Car Riviera Samb Volley.

