SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 12 giugno in Riviera.

Incidente a San Benedetto vicino alla piscina “Gregori”. Ferito uno scooterista per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine in arrivo sul posto insieme al personale sanitario del 118 per le cure mediche.

