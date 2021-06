In occasione della Giornata Mondiale del donatore di Sangue, il 14 giugno, il Municipio si illuminerà di rosso. Nella mattinata di domenica 13 giugno sarà allestito, presso Piazza Possenti un gazebo informativo per aspiranti donatori

CUPRA MARITTIMA – Il 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del donatore di Sangue (World Blood Donor Day), il Municipio di Cupra Marittima si illuminerà di rosso per richiamare l’attenzione su uno dei più nobili gesti di solidarietà ed altruismo: la Donazione di Sangue.

La sezione Avis di Cupra Marittima e l’Amministrazione comunale aderiranno alla giornata di sensibilizzazione, che quest’anno si rivolgerà in particolare alle giovani generazioni. I giovani possono contribuire ad un forte cambiamento culturale verso la consapevolezza del valore del dono e della sua gratuità, perché il dono va inteso come elargizione disinteressata e come adesione ai forti valori di vita ad esso correlati: la solidarietà, il volontariato, la tutela della salute.

Nella mattinata di domenica 13 giugno sarà allestito, presso Piazza Possenti un gazebo informativo rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino il mondo della donazione e sarà possibile iscriversi all’Associazione. Nei prossimi giorni seguiranno altre iniziative promozionali volte a diffondere i valori dell’Associazione e a far crescere la cultura del dono.

