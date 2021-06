di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina è stato finalmente aperto a pedoni e ciclisti il nuovo tratto di lungomare e di ciclabile . La carreggiata è stata asfaltata nella giornata di martedì e la segnaletica orizzontale è già stata realizzata in tutta l’area, ma ad oggi la strada non è stata ancora aperta al traffico .

Visibili in alcuni punti i pannelli metallici per la recinzione del cantiere accatastati e qualche macchina operatrice a fine cantiere, che verranno presto portati via.