Deferimenti per furto, truffa e non rispetto del provvedimento emesso dal Tribunale

FERMO – Forze dell’Ordine in azione nei giorni scorsi.

Nel Fermano controlli sulle strade dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo.

Denunciate tre persone: una per furto di un’auto, una per truffa e un’altra per non aver rispettato il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale.

Nei guai anche un 65enne per possesso di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura di Fermo.

