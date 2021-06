di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato presentato in mattinata presso la sede UTES di San Benedetto “R…estate con l’UTES”, il calendario con tutti gli eventi organizzati dall’associazione per quest’estate, offerti in patrocinio con il Comune di San Benedetto del Tronto e con il Comune di Grottammare.

Le location deputate per i variegati appuntamenti previsti saranno la Palazzina Azzurra di San Benedetto e il Circolo Nautico, con cui è stata stipulata una convenzione apposita.

L’incontro, svoltosi nella sala conferenze della struttura, ha visto la partecipazione di Diana Lanciotti Zoboletti, presidente dell’UTES, Rossella Moscardelli, anima dell’Università, e di Maria Pia Scelicot.

Le parole di Rossella Moscardelli: “Ciò che vogliamo valorizzare dell’associazione è il nostro contributo dato per la riapertura come punto prenotazione vaccini; un lavoro grande, di impegno volontario, nato come iniziativa del consiglio direttivo nei mesi di febbraio, e ad oggi contiamo più di 1200 pratiche. Come al solito, le nostre attività proseguono, non ci siamo mai fermati. Da ottobre abbiamo dato continuità alle attività prevalentemente online attraverso piattaforme, con lezione di culture e di lingue, e ora stiamo riprendendo quanto possibile in presenza. Abbiamo stabilito convenzioni con tutti i parchi di San Benedetto e 2 di Grottammare per protrarre le attività della palestra e del fitness. Abbiamo cercato – ha aggiunto Moscardelli – di rendere felici tutti i nostri iscritti, portando in tal modo al termine un anno problematico. Siamo anche riusciti ad attivare nuovi corsi di pittura e disegno per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni al Parco Wojtyla. Per ottobre ci auguriamo di poter riprendere appieno i nostri corsi, anche nei paesi limitrofi nelle diverse sedi dislocate nel territorio.”

Poi riguardo il nuovo calendario estivo: “Abbiamo tentato di spaziare in ogni ambito, dalla letteratura alla musica, passando per il teatro, rendendo disponibile il tutto oltre agli iscritti anche a tutta la cittadinanza. Ci tenevamo a presentare queste importanti iniziative. Le nostre risorse sono state gestite per questo, per la solidarietà e la socializzazione.”

Di seguito l’elenco dei vari incontri fissati per il programma estivo:

– Giovedì 17 giugno, alle ore 20.30, presso la Palazzina Azzurra, Lezione a quattro mani “Dammi mille baci”: un affascinante percorso tra arte, storia e letteratura a cura dei professori Stefano Cinaglia e Gigi Morganti;

– Sabato 26 giugno, alle 20.30, presso la Palazzina Azzurra, “Dante Alighieri: musica in commedia”: verrà trattato un aspetto diverso di Dante, ovvero la musica presente all’interno della Divina Commedia; un percorso insolito, curioso e particolare, a cura del professor Claudio Giovalè;

– Domenica 27 giugno, dalle 18.45, al Parco Arena Sisto V di Grottammare, lo spettacolo “Ri.. partiamo con l’UTES”: un saggio con tutte le attività svolte dall’associazione attraverso un viaggio ambientato nei borghi e nelle città italiane;

– Sabato 3 luglio escursione fuori porta presso la piazza del centro storico di Cossignano;

– Sabato 10 luglio, alle ore 20.30, lo spettacolo teatrale “La poesia, la commedia, l’amore” alla Palazzina Azzurra, con la regia di Stefano Marcucci;

– Sabato 17 luglio, alle 20.30, Concerto “ARCHIMISTIC∀” alla Palazzina Azzurra, con Maristella Patuzzi al violino e Alessio Sabella alle tastiere elettroniche;

– Sabato 24 luglio, ore 20.30, lo spettacolo “La vela e l’ombrellino” presso il Circolo Nautico: voci e immagini sugli arbori del turismo in riviera, con la proiezione del documentario fotografico di Franco Tozzi. Conduce la serata Giancarlo Brandimarti;

– Domenica 1 agosto, alle 20.30, spettacolo teatrale “La poesia, la commedia, l’amore” alla Palazzina Azzurra, con la regia di Stefano Marcucci;

– Mercoledì 4 agosto, alle 20.30, presso la Palazzina Azzurra, “Libertà, ch’è sì cara – Lettura, poesia, musica e… a cura di Angelica Marcucci

– Venerdì 13 agosto, il “Concerto sfiorando il mare” (2° stagione), con Susanna Bertuccioli all’arpa, la voce di Annarosa Agostini, e Dante Milozzi al flauto; appuntamento previsto per le 20.30 al Circolo Nautico

– Sabato 21 agosto, ore 20.30, lo spettacolo “La vela e l’ombrellino” fa tappa al Parco Wojtyla: voci e immagini sugli arbori del turismo in riviera, con la proiezione del documentario fotografico di Franco Tozzi. Conduce la serata Giancarlo Brandimarti.

Tutti gli appuntamenti (con orari non ancora definitivi causa recente estensione del coprifuoco) saranno gratuiti e con prenotazione obbligatoria ai numeri 0735 781465 – 347 6581180.

