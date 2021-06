SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato stamane un’ordinanza con la quale si stabilisce che in tutto il territorio cittadino, dall’11 giugno al 19 settembre 2021 compreso, sia vietata in tutti i giorni della settimana, dalle 20 alle 6 del giorno successivo, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore nonché la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico”.

Così, in una nota diffusa l’11 giugno, il Comune di San Benedetto: “Il provvedimento interessa tutti coloro che sono autorizzati alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano”.

Nel comunicato si legge: “Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell’epidemia Covid-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione agli esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza. E’ sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto”.

