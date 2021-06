MASSIGNANO – Massignano e Marina di Massignano sono “Mask Free” grazie all’azione di Questione Natura. Di seguito la nota stampa dell’associazione.

Siamo andati in perlustrazione prima per la spiaggia poi per le vie del borgo e nella natura circostante raccogliendo da terra solamente 20 protezioni individuali anti Covid-19. Adesso il bellissimo comune del Piceno che conta 1643 abitanti e gode di una panoramica vista mare e monti davvero unica è libero dalle mascherine ed è tornato a brillare. Un grazie di cuore ai massignanesi per tenere così curato il loro posto, consigliamo a tutti di dedicare una domenica alla scoperta di questo bellissimo paese! Noi lo faremo sicuramente, arrivederci Massignano. Questione Natura, questione di priorità.

