CUPRA MARITTIMA – Novità lungo la costa picena.

A Cupra Marittima oggi, 10 giugno, è ripreso il Mercatino estivo con la partecipazione degli hobbisti cuprensi, presso il lungomare Ztl Nazario Sauro e in centro lungo via Galilei.

Torna anche “Cupra per l’Ambiente”.

Un progetto che coinvolge cittadini, turisti e 60 tra esercizi commerciali e uffici di Cupra Marittima:

19 disciplinari che mirano alla riduzione degli imballaggi e al risparmio di risorse preziose;

un kit spiaggia;

una campagna di sensibilizzazione ambientale estiva che vede protagonisti i commercianti aderenti;

eventi come la passeggiata ecologica in occasione del World Clean Up Day 2020;

un programma scolastico “La mia Scuola a Rifiuti Zero”.

Segui la diretta Facebook sulla pagina del Comune cuprense venerdì 11 giugno alle ore 18.

“Racconti, testimonianze e interventi istituzionali per un evento online all’insegna della passione e dell’amore nei confronti dell’ambiente che tuteliamo ogni giorno con piccole semplici pratiche” fanno sapere da Cupra Marittima.

