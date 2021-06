Nei prossimi giorni verranno presentati tutti documenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Zavaglia: “Ero ottimista, non vedo l’ora di iniziare”. Le squadre del girone B

SAN BENEDETTO – L’A.S Sambenedettese comunica che, in data odierna, la Figc ha accolto (clicca qui) favorevolmente la domanda di attribuzione del titolo sportivo presentata in data 4 giugno 2021 dal club rossoblù. La nota della società.

“Una bellissima notizia – le parole del presidente, Roberto Renzi – ma visti gli enormi sforzi fatti, non solo economici, non ci potevamo attendere di certo un esito diverso da questo.

Sono stati, infatti, giorni di lavoro febbrile per tutti noi e colgo l’occasione per ringraziare, in primis, gli avvocati Chiara Schiavi ed Eduardo Chiacchio, i tesserati per il loro fattivo contributo alla causa e tutte le persone che mi hanno supportato in questi periodo. Il futuro? Stiamo già lavorando per programmare al meglio il futuro del club e per presentare quanto prima tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C”.

Ne avevamo parlato poco prima con Franco Zavaglia in procinto di subentrare a Colantuono e Improta come Direttore Tecnico della società rossoblu. “Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per quel che riguarda l’ammissione della Samb nella serie C ,2021-2022. Sono molto ottimista. Se faccio già parte dello staff di Roberto Renzi? Ancora no, appena tutto sarà sistemato mi incontrerò con lui, sperando di iniziare un cammino utile per una squadra di calcio storica e per la grande passione dei suoi tifosi”. Il momento è arrivato.

Queste probabilmente le squadre inserite nel girone B. Dovrebbe esserci anche il Fano riammesso come un anno fa

Aglianese ? [promosso] Carpi Carrarese Cesena Fano Fermana Grosseto Gubbio Mantova Matelica Modena Monterosi [promosso] Montevarchi ? [prom.] Olbia Pontedera Reggiana [retrocesso] Sambenedettese Virtus Entella [retr.] Vis Pesaro Viterbese

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.