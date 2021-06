SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà una stagione esplosiva quella della Serie A 2021 incastonata in un mese dall’8 luglio all’8 agosto, cinque tappe più strutturate rispetto alle consuete sei del passato, la Coppa Italia spostata dal primo al terzo atto, la Supercoppa in apertura di stagione, il femminile nella stessa location del maschile ed una tappa dedicata solo all’under 20 con le finali che andranno in scena insieme a quelle della Serie A.

Dall’8 all’11 luglio tutte le squadre si ritroveranno a Cirò Marina (Kr) per disputare la prima tappa del Campionato in una location che è al debutto in Serie A. Il beach soccer torna in Calabria dopo due anni. L’evento si chiuderà con la Supercoppa che vedrà di fronte la vincente dello Scudetto del 2019 Sambenedettese e la detentrice della Coppa Italia Catania.

Dal 21 al 25 luglio sempre insieme la Poule Scudetto e quella Promozione in un’unica location: San Benedetto del Tronto (Ap). Sullo stesso rettangolo di sabbia si giocherà il torneo femminile, in casa delle detentrici del titolo. La Beach Arena adagiata sulla Riviera delle Palme ha già ospitato le finali della Serie A nel 2008, 2013 e 2017, la Coppa Italia nel 2014 oltre alle tappe di Campionato del 2006, 2009, 2012, 2018 e 2019, la tappa extralarge del 2015, due appuntamenti nel 2016 con le perle delle tappe di Euroleague nel 2006 e 2007. San Benedetto del Tronto nel 2013 ha avuto anche l’onore di lanciare la prima edizione della “Euro Winners Cup”, la Champions per club di beach soccer.

Dal 29 luglio al 1 agosto andrà in scena la Coppa Italia nell’avveniristico impianto del “Games Village” di Mugnano (Na), una struttura sviluppata su 5000 metri quadrati che comprende un centro sportivo con beach soccer, calcio e calciotto e un’area interna con giochi virtuali, bowling, sala per feste e un’area dedicata al food. Tutte le squadre della Serie A si affronteranno in gare ad eliminazione diretta per conquistare la coccarda tricolore.

Sempre a Mugnano (Na) dal 14 al 18 luglio si giocherà la fase a gironi del primo storico campionato Under 20.

Dal 6 all’8 agosto i verdetti senza appello con le Final Eight a Lignano Sabbiadoro (Ud) sia per le big che per l’Under 20. La splendida località balneare per la 15^ volta (dodici di fila fino al 2015) ospiterà il circuito ufficiale tornando a fare da cornice alle finali dopo l’edizione del 2015. Lignano dal 2004 è tappa fissa di un evento del beach soccer che si tratti di campionato o tappa europea, spesso raddoppiando gli sforzi nello stesso anno organizzando la Serie A e un appuntamento dell’Euroleague. In questi tre lustri il legame tra Lignano e il Beach Soccer FIGC-LND è rimasto solido. Dal 2006 alle finali del 2015 in otto occasioni la località lambita dal fiume Tagliamento e accarezzata dal mare Adriatico, è stata tappa fissa sempre della Serie A con bagliori europei nel 2008, 2009 e 2010 quando ha ospitato le tappe di Euroleague.

E’ tutto pronto quindi, l’estate appartiene al beach soccer, non può essere altrimenti per uno sport dove si effettua un tiro ogni 30’’, si segnano in media nove gol a partita con il sottofondo musicale delle miglior hit.

Dal 29 luglio al 1 agosto al “Games Village” di Mugnano (Na) quindici squadre del Campionato LND si sfideranno per conquistare la coccarda tricolore, il secondo titolo stagionale in ordine cronologico dopo la Supercoppa. Rinnovata in parte la formula del 2019 con le squadre partecipanti che sono state divise in quattro fasce secondo il piazzamento della Coppa 2019, e in modo residuale sulla classifica della scorsa Serie A. Per le sole nuove iscritte Naxos e Sicilia, l’accoppiamento verrà definito attraverso il sorteggio che si svolgerà il 14 giugno alle ore 18.00. In base all’esito dell’urna Naxos e Sicilia incontreranno agli Ottavi Terracina o Farmaè Viareggio.

Ranking Coppa Italia

Società 1^ fascia: Caffè Lo Re Catania

2^ fascia: Terracina, Farmaè Viareggio, B-Point Napoli, Happy Car Sambenedettese, Pisa 2014, Lamezia Terme, Canalicchio Ct

3^ fascia: Vastese, Centro Studi Petrarca Cagliari, Romagna, Nettuno, Città di Milano

4^ fascia: Naxos, Sicilia (ex aequo)

Prima novità, la detentrice del titolo Caffè Lo Re Catania entrerà in gioco direttamente ai Quarti di Finale. Le altre squadre della 2^, 3^ e 4^ fascia inizieranno dagli Ottavi.

Seconda innovazione, le perdenti degli Ottavi di Finale non saranno già associate ad accoppiamenti predefiniti ma verranno inserite in una graduatoria che terrà conto dell’esito delle gare nei tempi regolamentari nel seguente ordine: differenza reti, maggior numero di gol segnati, miglior ranking e sorteggio.

Terza novità: Sulla base della posizione stabilita nella graduatoria, le Società perdenti nelle gare degli ottavi di finale verranno suddivise in due gruppi:

a) le migliori quattro squadre si scontreranno in un quadrangolare che stabilirà le posizioni dalla 9^ alla 12^a cui prenderanno parte la 1°, 2°, 3° e 4° in graduatoria tra le perdenti degli ottavi di finale.

b) le peggiori tre squadre disputeranno un triangolare che definirà le posizioni dalla 13^ alla 15^.

Per maggiori info consulta il C.U N. 7

PROGRAMMA GARE

Ottavi di Finale

Giovedì 29 luglio

Gara 1: Canalicchio-Vastese h: 11

Gara 2: Lamezia Terme-Petrarca Cagliari h: 12.15

Gara 3: Pisa-Romagna h: 14.30

Gara 4: Happy Car Samb-Nettuno h: 15.45

Gara 5: B-Point Napoli-Città di Milano h: 19.30

Gara 6: Farmaè Viareggio-Sorteggiata 1 h: 17

Gara 7: Terracina-Sorteggiata 2 h: 18.15

Quarti di Finale

Venerdì 30 luglio

Triangolare 13^-15^posto

Gara 8: 7^ miglior perdente ottavi – 5^miglior perdente ottavi h: 11

Riposa: 6^ miglior perdente ottavi

Quadrangolare 9^-12^ posto

Gara 9: 2^ miglior perdente ottavi – 3^miglior perdente ottavi h: 12:15

Gara 10: 1^ miglior perdente ottavi – 4^miglior perdente ottavi h: 14:30

Tabellone principale

Gara 11: vincente gara 4 – vincente gara 5 h: 19:30

Gara 12: vincente gara 3 – vincente gara 6 h: 15:45

Gara 13: vincente gara 2 – vincente gara 7 h: 17

Gara 14: vincente gara 1 – Caffè Lo Re Catania h: 18.15

Semifinali

Sabato 31 luglio

Triangolare 13^-15^posto

Gara 15: 6^ miglior perdente ottavi – 5^miglior perdente ottavi h: 11:00

Riposa: 7^ miglior perdente ottavi

Quadrangolare 9^-12^ posto

Gara 16: 2^ miglior perdente ottavi – 4^miglior perdente ottavi h: 12:15

Gara 17: 1^ miglior perdente ottavi – 3^miglior perdente ottavi h: 14:30

Tabellone principale

Gara 18: perdente gara 12 – perdente gara 13 h: 15:45

Gara 19: perdente gara 11 – perdente gara 14 h: 17:00

Gara 20: vincente gara 12 – vincente gara 13 h: 18:15

Gara 21: vincente gara 11 – vincente gara 14 h: 19:30

Finali

Domenica 1 agosto (tutti gli orari sono da definire)

Triangolare 13^-15^posto

Gara 22: 6^ miglior perdente ottavi – 7^miglior perdente ottavi

Riposa: 5^ miglior perdente ottavi

Quadrangolare 9^-12^ posto

Gara 23: 3^ miglior perdente ottavi – 4^miglior perdente ottavi

Gara 24: 1^ miglior perdente ottavi – 2^miglior perdente ottavi h

Tabellone principale

Finale (7/8 posto) perdente gara 18 – perdente gara 19

Finale (5/6) vincente gara 18 – vincente gara 19

Finale (3/4) perdente gara 20 – perdente gara 21

Finale (1/2) vincente gara 20 – vincente gara 21

Durante tutta la competizione in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si calceranno i rigori. Solo in finale è previsto un extra time di 3’ effettivi.

