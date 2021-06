SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 10 giugno, da Questione Natura.

La vita è un ciclo bellissimo. Siamo usciti alla Sentina con l’educatrice ambientale della Riserva: Sabina Evangelisti. Abbiamo fatto un tour guidato alla scoperta della vegetazione, degli animali e della cultura di questo posto magnifico che mantiene un clima d’altri tempi.

Abbiamo formato una classe di Seniors: siamo usciti con un gruppo di signore per imparare insieme e recuperare questo legame con le persone più anziane che è sempre stato il simbolo della nostra bella società e che negli ultimi anni siamo andati perdendo. Loro hanno scoperto i segreti della Riserva Naturale Sentina e nel mentre noi abbiamo imparato tanto: ascoltare gli anziani, applicare i loro consigli, viaggiare insieme sulla strada dei ricordi ed essere cittadini attivi: è il riassunto di quello che ha rappresentato questa giornata.

La cosa più importante che ci ha insegnato questo bel gruppo che vedete qui (tra cui c’è anche la mia Nonna) è una: saper essere cittadini del mondo. Ed è proprio da qui che bisogna ripartire: dal rapporto Nonna-Nipote di questa cultura italiana che per anni ha formato uomini e donne pronti alla vita, che sanno accettarsi e sanno accettare gli altri, con tanti difetti ma una cosa principale che ci lega tutti: l’amore. We are made to Love

