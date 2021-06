PORTO SAN GIORGIO – L’ultimo treno diretto verso la promozione della De Mitri – Energia 4.0 passa per Legnano. Sarà infatti la formazione lombarda della Fo.Co.L l’avversaria delle rossoblù nella quarta e ultima fase dei playoff della serie B2 di pallavolo femminile. L’abbinamento è stato stabilito dalla classifica avulsa delle squadre perdenti della terza fase, nella quale la squadra di coach Capriotti è stata battuta dalla Bleuline Forlì.

Le “coccinelle” legnanesi hanno vinto il girone B2, vincendo nove delle dieci partite in calendario, conquistando 28 dei 30 punti a disposizione (unica sconfitta 2-3 a Cusano Milanino) e distaccando notevolmente la seconda classificata (Gorgonzola), fermatasi a 18 punti. Nei playoff le lombarde hanno superato nell’ordine Casale Monferrato (doppio 3-0), le milanesi della Pro Patria (3-0 in trasferta e 3-1 in casa), prima di arrendersi a Garlasco, che le ha sconfitte 3-2 sul campo pavese e 3-1 al PalaVolley di Legnano.

La gara di andata si disputerà sabato 19 giugno alle ore 17 alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, mentre il ritorno verrà giocato sabato 26 a Legnano con inizio alle ore 20.30. «Finalmente conosciamo il nome della nostra avversaria – ha dichiarato il presidente Sandro Benigni – alla quale dovremo contendere l’ultima opportunità per la promozione. Rispettiamo tutti, ma siamo determinati a vendere cara la pelle per raggiungere un traguardo che darebbe ulteriore validità al nostro progetto che portiamo avanti da anni e che finora ci ha regalato tante soddisfazioni. Nei giorni che ci separano dalla partita di andata i nostri tecnici studieranno accuratamente la formazione lombarda, in modo da preparare le adeguate contromosse».

