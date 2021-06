di Gianluigi Clementi

MOSCIANO SANT’ANGELO – “Strada facendo. In cammino lungo i sentieri dell’Italia di mezzo”, è il titolo del nuovo libro, edito da Rubettino, che porta la firma del politico e accademico napoletano Gaetano Quagliarello. La presentazione, prevista per sabato 12 giugno alle ore 18, si terrà al Convento dei SS. Sette Fratelli di Mosciano Sant’Angelo.

Dopo l’introduzione di Pierangelo Guidobaldi, responsabile della Fondazione Magna Charta Abruzzo, dialogheranno con l’Autore il giornalista Paolo Di Mizio e lo storico Sandro Galantini.

Strada facendo vede protagonisti quattro amici – un prete, un politico e due giornalisti – i quali decidono d’intraprendere un cammino attraverso l’Italia: quello di San Benedetto, che da Norcia porta a Montecassino, sfiorando Abruzzo e Campania.

Traendo spunto dal diario di questa “impresa”, il libro si addentra nel significato anche metaforico degli odierni “cammini” in contrapposizione con i miti sessantottini, a cominciare da quello della “strada”. All’esito di un viaggio anche ideale nell’Italia di mezzo ferita da terremoti e spopolamento, l’Autore traccia un programma di sviluppo socio-economico per quelle aree interne del Paese che custodiscono le nostre radici e per le quali l’uscita dall’emergenza Covid potrebbe rappresentare una formidabile occasione di riscatto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.