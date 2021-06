MALEDETTA PRIMAVERA

GIO 10 ore 19:30-21:30

VEN 11 ore 21:30

SAB 12 ore 19:30-21:30

DOM 13 ore 19:30-21:30

LUN 14 ore 21:30

THE FATHER

SAB 12 ore 17:30

DOM 13 ore 17:30

THE FATHER

Data di uscita:

20 maggio 2021

Genere:

Drammatico

Anno:

2020

Regia:

Florian Zeller

Attori:

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots, Ayesha Dharker, Ray Burnet

Paese:

Gran Bretagna, Francia

Durata:

97 min

Distribuzione:

BIM Distribuzione

Sceneggiatura:

Christopher Hampton, Florian Zeller

Fotografia:

Ben Smithard

Montaggio:

Yorgos Lamprinos

Produzione:

Trademark Films, Cine@, AG Studios NYC, Embankment Films, F Comme Film, Film4, Viewfinder

The Father – Nulla è come sembra, film diretto da Florian Zeller, racconta la storia di Anthony (Anthony Hopkins), un uomo di 80 anni, che nonostante l’età avanzata, non vuole aiuto e assistenza da sua figlia Anne (Olivia Colman). L’anziano, però, ha davvero bisogno di cure, soprattutto perché la sua mente inizia a vacillare a causa della demenza senile.

Giorno dopo giorno Anthony perde la percezione della realtà, che sotto i suoi occhi inizia a mutare in qualcosa di estraneo. Fatica a riconoscere anche la stessa Anne, che gli appare diversa e sconosciuta e inizia a dubitare della sua mente, dei suoi cari e di tutto ciò che ha intorno. Addolorata, Anne vede suo padre rinchiudersi sempre più in se stesso e il non essere riconosciuta da lui le appare come un lutto: ha perso il genitore, nonostante questi sia ancora vivo…

MALEDETTA PRIMAVERA

Data di uscita:

03 giugno 2021

Genere:

Commedia

Anno:

2020

Regia:

Elisa Amoruso

Attori:

Emma Fasano, Manon Bresch, Giampaolo Morelli, Federico Ielapi, Micaela Ramazzotti, Fabrizia Sacchi, Orietta Notari, Sara Franchetti, Massimo Cagnina, Eliana Miglio, Claudio Bigagli

Paese:

Italia

Durata:

94 min

Distribuzione:

BIM Distribuzione

Sceneggiatura:

Elisa Amoruso

Fotografia:

Martina Cocco

Montaggio:

Chiara Griziotti

Produzione:

BiBi Film, Rai Cinema

Maledetta primavera, film diretto da Elisa Amoruso, è ambientato tra la fine degli anni ’80 e i primi del ’90 e racconta la storia di Nina (Emma Fasano), una quattordicenne che si ritrova da un momento all’altro costretta a traslocare insieme alla sua famiglia in un quartiere nella periferia di Roma. La giovane non è entusiasta di questo trasferimento nella caotica città, fatta di palazzi grigi, poca natura e tanti rumori. I suoi familiari non sono d’aiuto: il padre (Giampaolo Morelli) non è esattamente quello che si definirebbe un genitore esemplare e suo fratello minore (Federico Ielapi) è un bambino problematico. Neanche la presenza della nonna, una vecchina sorridente e grande giocatrice di carte, non sembra risollevare il suo umore dopo il trasferimento.

Un giorno, però, Nina farà un incontro che cambierà per sempre la sua vita, quello con Sirlei (Manon Bresch), una giovane poco più grande di lei di origine brasiliana. Le due ragazze frequentano la stessa scuola e vivono l’una nel palazzo di fronte all’altra, cosa che permette loro di vedersi spesso. Nina e Sirlei stringeranno un’amicizia così forte che la prima riuscirà – grazie alla seconda – finalmente ad apprezzare quello che ha intorno e insieme troveranno il loro posto nel mondo.

PREZZI

6,50 euro intero

5 euro ridotti

Perduti si intende sotto i 12 e sopra i 65 anni

LUNEDÌ 5 euro

