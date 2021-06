Corsi gratuiti per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni. Si parte il 14 giugno per chiudere il 6 agosto

MONTEPRANDONE – Riparte l’attività estiva dell’Handball Club Monteprandone, in collaborazione con il Comune e la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball). E riparte con la stessa modalità dell’ultima volta, a conferma dell’attaccamento e della sensibilità della società blu allo sport giovanile: corsi gratuiti per ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni.

L’ennesimo segnale lanciato al territorio tutto dal sodalizio monteprandonese, dopo quello dell’estate passata, a riprova dell’attenzione per gli aspetti sociali che ruotano attorno al mondo della pallamano, intesa in primo luogo come espressione di crescita individuale e di aggregazione.

Si parte il 14 giugno, chiusura il 6 agosto. Doppia la proposta, di sede e giorni, dell’Handball Club: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19 al campetto parrocchiale Recina Pacis di Centobuchi; martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30 al parco Il Boschetto di Monteprandone.

E anche quest’anno l’Handball Club, che conta già una quarantina di atleti nel settore giovanile, mette a disposizione di chi vuole avvicinarsi alla pallamano tre istruttori qualificati: i tecnici federali Raffaele Salladini, Raffaele D’Andrea e Oscar Piergallini, quest’ultimo anche laureato ISEF.

“Siamo fermamente convinti che il ruolo di una società sportiva sia quello di fare stare insieme i ragazzi. Di farli maturare soprattutto dal punto di vista umano. Ed è per questo che anche quest’anno abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa dei corsi gratuiti. Ci attendiamo una bella risposta da parte del territorio” – è l’auspicio del presidente Roberto Romandini a pochi giorni dal via dell’attività estiva.

Per informazioni si possono contattare il 329 1092055 (Raffaele) oppure il 393 9168951 (Pierpaolo).

