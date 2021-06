GIULIANOVA – “I Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno arrestato nuovamente un albanese di 54 anni, su ordine della Corte d’Appello dell’Aquila. L’uomo, infatti, che era stato già arrestato nei giorni scorsi dai militari dell’Arma poiché era solito salire sugli autobus di linea per palpeggiare giovani donne, nonostante i domiciliari in atto usciva regolarmente di casa per continuare a salire sui mezzi di trasporto pubblici infastidendo le viaggiatrici. Da qui ne è scaturito l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari in quella più afflittiva della restrizione in carcere, dove l’uomo è stato condotto subito dopo aver espletato le formalità di rito in caserma”.

Così, in una nota diffusa il 9 giugno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

