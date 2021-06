Di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’edizione 2021 del Festival dell’Arte sul Mare sarà un’edizione speciale, perché celebrerà il venticinquennale della nascita di Scultura Viva e, implicitamente, i 25 anni di Arte sul Mare, che hanno regalato a San Benedetto un museo d’arte (con ben 171 sculture e 25 murali) assolutamente unico nel suo genere.

Il Festival, che avrà come titolo “Venticinque anni d’arte sul mare” e come focus “il mare”, in onore della storia della città di San Benedetto, si svolgerà dal 12 al 19 giugno e conterrà le sezioni “Scultura Viva”, “Pittura Viva”, “Opere scolastiche” e “Mostre & Conferenze”.

Alla sezione “Scultura Viva” parteciperanno due scultrici, Alessia Forconi ed Antonella Tiozzo, e due scultori, Alessandro Canu, Luca Marovino e l’immancabile Giuseppe Straccia, autore del Presepe.

Per la sezione “Pittura Viva” prenderà parte la street artist Alessandra Carloni; per la sezione “Opere scolastiche”, invece, l’Ipsia di San Benedetto realizzerà un’installazione dedicata alla marineria sambenedettese.

La sezione “Mostre & Conferenze” vedrà la presenza di due mostre che si terranno alla Palazzina Azzurra intitolate “Paolo Annibali e il mare”, con opere grafiche e scultoree dell’artista, e “Pittori di mare di oggi”, con le opere pittoriche di Bruno Benatti, Francesco Colella e Franco Paolini (Prichiò). Oltre alle due mostre della Palazzina Azzurra, una terza si svolgerà presso l’atelier cittadino del famoso scultore ascolano Giuliano Giuliani, al Centro commerciale Ragnola, in via Fioravanti 10, in omaggio alla sua prestigiosa carriera artistica e a testimonianza della sua partecipazione, venticinque anni fa, alla prima edizione di Scultura Viva. Inoltre, per la stessa sezione, si terrà una conferenza sulla storia della pesca a motore presso l’Ipsia di San Benedetto alla quale saranno presenti come relatore Giuseppe Merlini, responsabile dell’Archivio Storico comunale, e Marina Marziale, dirigente dell’istituto ospitante.

A metà settimana si svolgerà l’apprezzatissima ‘Serata Jazz’ con il gruppo Giacinto Cistola, in onore degli artisti partecipanti al Festival, che anche quest’anno, per motivi legati all’impossibilità di rispettare le disposizioni anti-Covid al molo sud, si terrà alla Palazzina Azzurra alle 21.30 del 16 giugno. Le prenotazioni per assistere alla Serata Jazz e per partecipare al convegno presso l’Ipsia potranno essere fatte a partire dal 3 giugno, telefonando al numero 3284681769.

Di seguito il calendario con tutti gli eventi

