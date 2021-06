MONTEPRANDONE – L’8 giugno presso il Comune di Monteprandone, una delegazione dell’associazione culturale Maniarte ha consegnato il quadro raffigurante lo stemma del Comune, realizzato interamente a mano dai soci dell’associazione, con la tecnica del ricamo e del filet.

Con tale dono, Maniarte vuole rendere omaggio all’eccellente lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal Sindaco Sergio Loggi e dal vicesindaco Daniela Morelli per come hanno gestito l’emergenza covid nel Comune di Monteprandone.

L’associazione Maniarte da sempre promotrice del proprio territorio è orgogliosa di appartenere a questa comunità.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.