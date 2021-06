MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. Il servizio è riservato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia e alla scuola primaria del Comune di Monteprandone e frequentanti la mensa comunale situata nel plesso di via Borgo da Monte e le mense gestite dalla Vivenda spa situate nei plessi di via Colle Gioioso e via Benedetto Croce.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso:

ufficio servizi sociali, via Limbo – Monteprandone (0735-710935)

delegazione comunale, via delle Magnolie – Centobuchi (0735-710825)

sito del comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it/politiche-educative

Sono disponibili i moduli per richiedere diete speciali per motivi sanitari e/o per motivi etico/religiosi.

Al fine di pianificare ed organizzare il servizio, le domande devono essere presentate entro venerdì 20 agosto 2021 con una sola delle seguenti modalità: consegna a mano presso ufficio servizi sociali; sportello informativo servizi sociali; ufficio protocollo; via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1- 63076 Monteprandone (AP); via fax al n. 0735/62541; via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’ufficio servizi sociali. Le tariffe sono consultabili sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it/politiche-educative. Le informazioni relative alle modalità di pagamento saranno disponibili sul sito comunale prima dell’avvio del servizio.

Al fine di velocizzare il più possibile le procedure di registrazione e verifica, si chiede di allegare l’attestazione ISEE minorenni 2021 contestualmente alla domanda. Il servizio sarà reso esclusivamente a coloro che avranno presentato istanza e che risulteranno in regola con i pagamenti dei servizi relativi agli anni precedenti, come da verifiche di ufficio.

Il Comune di Monteprandone rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022. Il servizio è riservato a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Monteprandone.

La richiesta di accesso al servizio dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso:

ufficio servizi sociali, via Limbo – Monteprandone

delegazione comunale, via delle Magnolie – Centobuchi

sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it/politiche-educative

Sono disponibili i moduli per autorizzazione all’autonoma fruizione del servizio trasporto scolastico e la delega al ritiro.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’ufficio servizi sociali. Al momento dell’iscrizione e della contestuale dimostrazione dell’avvenuto pagamento della compartecipazione richiesta, sarà rilasciato un apposito tesserino, che dovrà obbligatoriamente essere esibito all’assistente scuolabus per poter accedere al servizio. Le tariffe e le modalità di pagamento sono consultabili sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it/politiche-educative.

Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio (solo andata o solo ritorno ovvero utilizzo del mezzo per parte dell’anno scolastico). Sono esentati dal pagamento del servizio trasporto scolastico gli alunni disabili che dovranno comunque iscriversi al servizio.

Al fine di pianificare e organizzare il servizio, le domande di iscrizione, complete di ricevuta di pagamento, devono essere presentate entro venerdì 20 agosto 2021 con una sola delle seguenti modalità: consegna a mano presso ufficio servizi sociali; sportello informativo servizi sociali; ufficio protocollo; via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1- 63076 Monteprandone (AP); via fax al n. 0735/62541; via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Il servizio sarà reso esclusivamente a coloro che avranno presentato istanza completa di ricevuta di pagamento e che risulteranno in regola con i pagamenti dei servizi relativi agli anni precedenti. Considerato che alla luce delle disposizioni anti-Covid è indispensabile conoscere con esattezza il numero degli alunni che utilizzeranno il servizio, si comunica sin d’ora che chi non si iscrive entro la data di scadenza non può usufruire del trasporto scolastico.

