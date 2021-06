CUPRA MARITTIMA – Torna Gabriele Salvatores al cinema per la trasposizione dell’opera teatrale “Comedians” di Trevor Griffiths. Una occasione per parlare di comicità e politicamente corretto con un cast stellare.

La seconda proposta del Cinema Margherita è una perla proveniente da Venezia 2020, dove ha ricevuto il Leone d’Argento per la regia, “Sulla infinitezza” di Roy Andersson. Il regista svedese già premiato a Venezia con il Leone D’Oro per “Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza”, qui mette in scena la sua personale visione della vita con le sue banalità e i suoi momenti assolutamente insignificanti, che forse meritano di essere ricordati o forse non lo meritano, ma vanno ricordati lo stesso per una specie di romanticismo del quotidiano.

La settimana e la stagione si concludono lunedì e martedì con il talento musicale di Aretha Franklin filmato dal grande regista Sydney Pollack nel ’72 a Los Angeles, durante il concerto che poi diverrà un album “Amazing grace”. Alan Elliott recupera quel materiale per offrirci un documentario musicale straordinario senza tempo.

Si chiude per il cinema di Cupra la stagione 2020-2021, ma l’1 luglio tornano il Cinema in Giardino di Grottammare e la stagione estiva del Margherita.

“COMEDIANS” di Gabriele Salvatores

Salvatores porta al cinema l’opera teatrale omonima di Trevor Griffiths.

giovedì 10/06 ore 21,30

venerdì 11/06 ore 19,00

sabato 12/06 ore 21,30

domenica 13/06 ore 17,30

“SULLA INFINITEZZA” di (Svezia, 2020, 76)

Leone d’Argento alla regia Venezia 2020

venerdì 11/06 ore 21,30

sabato 12/06 ore 19,00

domenica 13/06 ore 19,10 -21,30

lunedì 14/06 ore 21,30

“AMAZING GRACE” di Sydney Pollack, Alan Elliott (USA, 2021, 87′)

Documentario realizzato da Alan Elliott e Sydney Pollack tratto dai materiali girati durante il 1972 a Los Angeles dove Aretha Franklin tenne il celebre concerto di 2 giorni.

lunedì 14/06 ore 19,30

martedì 15/06 ore 21,30

Si può acquistare il biglietto on line dal sito www.cinemamargherita.com .

Chi lo desidera può prenotare al 3917156986 dalle 15 alle 22 ed attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria.

