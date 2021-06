Fino al 5 luglio sarà possibile iscriversi alla nuova edizione dell’evento, che è in programma nella consueta location del Lido Mediterraneo di Roseto degli Abruzzi per il 3 e il 4 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Pronta a partire la quarta edizione di “Roseto d’Autore“, rassegna di giovani cantautori indipendenti. Fino al 5 luglio sarà infatti possibile iscriversi alla nuova edizione dell’evento, che è in programma nella consueta location del Lido Mediterraneo (rotonda nord del lungomare) di Roseto degli Abruzzi il 3 e 4 agosto 2021.

La manifestazione, diretta dal musicista e compositore Morgan Fascioli, si propone di dare spazio e visibilità agli artisti del panorama indipendente italiano. La direzione artistica sceglierà entro il 20 luglio i partecipanti: saranno sei i progetti artistici selezionati che avranno la possibilità di essere proposti dal vivo nel corso delle due serate.

I criteri di scelta terranno conto del materiale pervenuto e della qualità dello stesso, secondo quanto viene indicato nel bando.

“Roseto d’Autore” ha già ospitato negli anni passati vari artisti di livello eccelso provenienti da ogni parte d’Italia, facendo anche cogliere loro l’occasione per confrontare idee e progetti, creando possibili sinergie per futuri lavori.

La manifestazione, già gemellata con il festival “Emozioni in Musica”, è entrata a far parte dal 2021 del circuito “MEI – Rete dei festival”. La realizzazione dell’evento è curata dall’associazione “Le Ombre” in collaborazione con “MusiCab”.

I cantautori interessati potranno consultare il bando e presentare la propria candidatura utilizzando il form presente sul sito www.rosetodautore.it. L’iscrizione è gratuita.

