Oltre alle tradizionali attività di vela, canottaggio, canoa e nuoto, quest’anno l’offerta si arricchisce ulteriormente con l’inserimento dei corsi di apnea, pesca sportiva, sup e yoga in acqua. Previste anche attività nautiche dedicate ai ragazzi e alle ragazze con disabilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con l’inizio dell’estate ripartono come ogni anno i corsi estivi organizzati dalla Sezione della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, finalizzati ad avvicinare i più giovani agli sport nautici e al contatto con la natura. Oltre alle tradizionali attività di vela, canottaggio, canoa e nuoto, quest’anno l’offerta si arricchisce ulteriormente con l’inserimento dei corsi di apnea, pesca sportiva, sup e yoga in acqua. I corsi, con cadenza settimanale, sono riservati a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 7 e i 14 anni, e avranno inizio il prossimo 14 giugno per concludersi il 13 agosto.

Tenendo fede al peculiare patrimonio di valori dell’Associazione e a coerenza delle proprie finalità statutarie di solidarietà e d’inclusione, quest’estate si terranno, inoltre, presso il Centro Sportivo della LNI, concessione n. 45/bis, attività nautiche dedicate ai ragazzi e alle ragazze con limitazioni motorie, sensoriali, cognitive e/o con variegate forme di disabilità.

L’occasione per i più giovani è quindi quanto mai propizia per vivere in libertà un’esperienza davvero unica per entrare in contatto con l’ambiente marino e la cultura del mare.

Per informazioni: tel. 3485153422 – www.jacklabolina.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.