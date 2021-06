SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sembra che quest’anno non ci siano fondi per la Festa della Marina. Sul punto abbiamo intervistato Giovanni Filippini, presidente dell’associazione “San Benedetto in Festa”.

“La pandemia ha danneggiato tante categorie di lavoratori, tra cui i ristoratori, quindi è giusto che la sagra non si faccia, però si possono mettere in campo tante altre idee” – ha dichiarato Filippini – “Noi non ci abbiamo mai guadagnato nulla, lo facciamo per la nostra città. A mio avviso dovremmo sederci tutti a un tavolo e capire cosa si può fare”.

